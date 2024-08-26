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Київ зазнав масованої атаки рф: ППО з ночі знищила близько 15 дронів, уражено приблизно 15 ракет, без руйнувань

Київ зазнав масованої атаки рф: ППО з ночі знищила близько 15 дронів, уражено приблизно 15 ракет, без руйнувань

Київ • УНН

 • 32201 перегляди

Росія здійснила масштабний комбінований ракетно-дроновий удар по Україні, зокрема по Києву. ППО знищила близько 15 ракет та дронів, що прямували до столиці, але через атаку виникли проблеми з електропостачанням.

росія здійснила масштабний комбінований ракетно-дроновий удар по Україні, зокрема по Києву. ППО знищила близько 15 ракет та 15 дронів, що прямували до столиці, без руйнувань та постраждалих, але через ворожу атаку виникли проблеми з електропостачанням, повідомили у КМВА, пише УНН

Деталі

"Черговий масований, комбінований ракетно-дроновий удар по Україні. Він розпочався близько третьої години ночі з атаки численних ударних БпЛА. До десятка таких дронів (на кшталт "Shahed") з різних напрямків заходили на Київ. Але силами і засобами протиповітряної оборони всі ворожі безпілотні апарати були знищені ще на підступах до міста. А близько 5-ї ранку Повітряні Сили України повідомили, що ворог підняв у небо 11-ть бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. ВМС України зафіксували вихід в море 4 ракетоносії "Калібрів", із загальним залпом до 28 ракет. Згодом ворог підняв у небо 6-ть стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, потім 3 МіГ-31К з ракетами "Кинджал". До всього цього арсеналу додалися запуски балістичних ракет з Криму та західних областей росії", - зазначили у КМВА.

За попередньою інформацією, як вказали у КМВА, "головною метою складної, комбінованої атаки усіх цих численних крилатих, балістичних, аеробалістичних ракет та ударних дронів стали об’єкти інфраструктури". "На Київ крилаті ракети заходили після складних маневрів, дуже щільними групами з різних напрямків. Під час атаки цих крилатих ракет, ворог випустив в напрямку столиці поспіль кілька балістичних рекет, в тому числі і аеробалістичний "Кинджал". Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено приблизно півтора десятка ракет. (Тип та кількість у своїх звітах точно зазначать Повітряні Сили)", - повідомили у КМВА.

"Прямо зараз триває атака на Київ ударних БпЛА з різних напрямків. Воїни ППО з ночі вже знищили загалом приблизно півтора десятки ворожих безпілотників, які прямували на столицю. Повітряна тривога в Києві триває вже понад 6 годин", - ідеться у повідомленні.

"За інформацію оперативного зведення на цю хвилину – в Києві без руйнувань та потерпілих. Але через ракетну атаку Укренерго розпорядилося ввести екстрені відключення світла. Виникли проблеми з електропостачанням в багатьох районах столиці. Тому я видав розпорядження щодо розгортання по Києву усіх Пунктів Незламності. Енергетики працюють щоб повернути світло в домівки киян. Не панікуйте і зберігайте спокій. Ситуація контрольована! Ми неодмінно подолаємо всі труднощі і Перемога буде за нами!", - повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

У Києві розгортають "пункти незламності" на тлі екстрених відключень світла26.08.24, 10:07 • 27921 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв

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