У Києві через уламки БПЛА постраждав водій автомобіля
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва уламки ворожого БПЛА спричинили пожежу, яка знищила легковий автомобіль. Постраждав водій, пожежу локалізовано, повідомив мер Віталій Кличко.
У столиці внаслідок падіння уламків ворожого дрону виникла пожежа у Голосіївському районі, яка повністю знищила одну із автівок, постраждав водій легковика, повідомив мер Віталій Кличко, передає УНН.
У Голосіївському районі столиці, де уламки ворожого БпЛА впали на дорогу, виникла пожежа, яка повністю знищила легкове авто. Постраждав водій автомобіля. Пожежу наразі локалізували
Раніше повідомлялось, що рятувальники отримали повідомлення, що в Голосіївському районі Києва на Обухівську трасу впали уламки ворожого дрона.