Пожежа в житловому будинку в Києві: було врятовано 4 людини
Київ • УНН
Чотирьох людей врятували рятувальники після того, як у квартирі на п'ятому поверсі десятиповерхового будинку у Святошинському районі Києва виникла пожежа, яку згодом було ліквідовано.
У Києві спалахнула пожежа у Святошинському районі. Рятувальники врятували чотирьох людей. Нині пожежа ліквідована. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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У п’ятницю о 19:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Ірпінській, 62, що у Святошинському районі міста Києва.
На місці події було встановлено, що горить квартира на п'ятому поверсі десятиповерхового будинку.
Під час гасіння пожежі рятувальники врятували жінку з квартири, де виникла пожежа, а також ще двох осіб зі сходової клітини. Крім того, на свіже повітря була виведена жінка з верхніх поверхів будинку.
Пожежу було локалізовано та ліквідовано на площі 15 квадратних метрів о 20:06. Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
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