Пожар в жилом доме в Киеве: были спасены 4 человека

В Киеве вспыхнул пожар в Святошинском районе. Спасатели спасли четырех человек. Сейчас пожар ликвидирован. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В пятницу в 19:24 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Ирпенской, 62, что в Святошинском районе города Киева.

На месте происшествия было установлено, что горит квартира на пятом этаже десятиэтажного дома.

Во время тушения пожара спасатели спасли женщину из квартиры, где возник пожар, а также еще двух человек с лестничной клетки. Кроме того, на свежий воздух была выведена женщина с верхних этажей дома.

Пожар был локализован и ликвидирован на площади 15 квадратных метров в 20:06. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

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