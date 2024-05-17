В Днепре пожар на территории храма унес жизнь человека

В Днепре в результате пожара на территории храма погиб человек, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Детали

Возгорание произошло утром в жилом доме на территории храма в Самарском районе города.

Огонь охватил кровлю отдельно стоящего здания на общей площади 300 кв. м.

До прибытия подразделений ГСЧС была спасена женщина, 1956 года рождения.

Из задымленного помещения спасатели вынесли женщину без сознания и передали ее работникам экстренной медицинской помощи. После проведения реанимационных мероприятий медиками констатирована смерть женщины, 1960 года рождения.

Из окна второго этажа чрезвычайники спасли мужчину, 1951 года рождения.

Пожар ликвидирован.

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