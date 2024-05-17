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У Дніпрі пожежа на території храму забрала життя людини

У Дніпрі пожежа на території храму забрала життя людини

Київ • УНН

 • 17128 перегляди

У Дніпрі в житловому будинку на території церкви сталася смертельна пожежа, яка забрала життя жінки 1960 р.н., а чоловіка 1951 р.н. вдалося врятувати.

У Дніпрі внаслідок пожежі на території храму загинула людина, повідомили в ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Займання сталося вранці у житловому будинку на території храму в Самарському районі міста.

Вогонь охопив покрівлю окремо розташованої будівлі на загальній площі 300 кв. м.

До прибуття підрозділів ДСНС було врятовано жінку, 1956 року народження.

Вз задимленого приміщення рятувальники винесли жінку без свідомості та передали її працівникам екстреної медичної допомоги. Після проведення реанімаційних заходів медиками констатовано смерть жінки, 1960 року народження.

Із вікна другого поверху надзвичайники врятували чоловіка, 1951 року народження.

Пожежу ліквідовано.

У Києві демонтувати храм-МАФ біля Десятинної церкви17.05.24, 10:14 • 27611 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
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