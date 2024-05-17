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У Києві демонтувати храм-МАФ біля Десятинної церкви

У Києві демонтувати храм-МАФ біля Десятинної церкви

Київ • УНН

 • 27613 перегляди

На території Національного музею історії України в Києві демонтували незаконну культову споруду - "церкву-МАФ", виконуючи рішення суду про ліквідацію самовільного будівництва.

У Києві у ніч на 17 травня на території Національного музею історії України демонтували незаконну забудову - релігійний МАФ поблизу Десятинної церкви. Про це повідомив Національний музей історії України у Facebook, передає УНН

16 травня 2024 року Державна виконавча служба України забезпечила виконання судового рішення про демонтаж незаконної споруди, яка у різних формах проіснувала на території Національного музею історії України з 2006 по 2024 рік

- йдеться у заяві музею.

В Національному музеї вказали, що власником земель, на яких була споруджена "церква-МАФ" є держава. На території Старокиївської гори із садибою Національного музею історії України  колись були язичницькі поховання, князівські палаци й Десятинна церква.  

"Національний музей історії України прагне забезпечити максимальний доступ громадян до нашого спільного місця пам’яті. Для цього необхідно усунути всі перешкоди, особливо якщо на те є всі законні підстави", - йдеться у заяві. 

У планах музею, як повідомляється, використання звільненої ділянки для проведення просвітницьких заходів і дитячих програм, присвячених історії України.  Також у майбутньому плануються археологічні дослідження ділянок. 

Довідково 

Міністерство культури та інформаційної політики України заявляло, що храм- МАФ був зведений незаконно, без жодних дозволів і розташований він у захисній буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО.

Самовільне захоплення ділянки почалося 2008 року. Спочатку споруда мала вигляд трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів Януковича почалося "узаконення" незаконного будівництва. Жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, зазначена релігійна організація ніколи не отримувала. Сама будівля споруджена без затвердженого проєкту, без отримання дозволів на будівництво. В експлуатацію будівля у встановленому порядку не введена.

З 2020 року тривав суд за позовом від Національного музею історії України щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.

У вересні 2023 року Апеляційний суд зобов’язав звільнити ділянку від незаконно побудованого на території Національного музею історії України "храму-МАФу".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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