В Киеве демонтировать храм-МАФ возле Десятинной церкви

В Киеве в ночь на 17 мая на территории Национального музея истории Украины демонтировали незаконную застройку - религиозный МАФ вблизи Десятинной церкви. Об этом сообщил Национальный музей истории Украины в Facebook, передает УНН.

16 мая 2024 года Государственная исполнительная служба Украины обеспечила выполнение судебного решения о демонтаже незаконного сооружения, которое в разных формах просуществовало на территории Национального музея истории Украины с 2006 по 2024 год - говорится в заявлении музея.

В Национальном музее указали, что владельцем земель, на которых была построена "церковь-МАФ" является государство. На территории Старокиевской горы с усадьбой Национального музея истории Украины когда-то были языческие захоронения, княжеские дворцы и Десятинная церковь.

"Национальный музей истории Украины стремится обеспечить максимальный доступ граждан к нашему общему месту памяти. Для этого необходимо устранить все препятствия, особенно если на то есть все законные основания", - говорится в заявлении.

В планах музея, как сообщается, использование освобожденного участка для проведения просветительских мероприятий и детских программ, посвященных истории Украины. Также в будущем планируются археологические исследования участков.

Справочно

Министерство культуры и информационной политики Украины заявляло, что храм-МАФ был возведен незаконно, без всяких разрешений и расположен он в защитной буферной зоне памятников ЮНЕСКО.

Самовольный захват участка начался в 2008 году. Сначала сооружение имело вид трех сблокированных киосков. В 2012 году во времена Януковича началось "узаконивание" незаконного строительства. Никаких разрешений на строительство, как и на использование земельного участка, указанная религиозная организация никогда не получала. Само здание построено без утвержденного проекта, без получения разрешений на строительство. В эксплуатацию здание в установленном порядке не введено.

С 2020 года длился суд по иску от Национального музея истории Украины по устранению препятствий в пользовании земельным участком путем сноса самовольного объекта.

В сентябре 2023 года Апелляционный суд обязал освободить участок от незаконно построенного на территории Национального музея истории Украины "храма-МАФа".