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Апеляційний суд зобов’язав демонтувати храм-МАФ біля Десятинної церкви

Апеляційний суд зобов’язав демонтувати храм-МАФ біля Десятинної церкви

Київ • УНН

 • 497577 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Апеляційний суд зобов’язав звільнити ділянку від незаконно побудованого на території Національного музею історії України «храму-МАФу», який працює на країну-агресора вже 14 років поспіль. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, пише УНН.

Цитата

«Північний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу Релігійної громади УПЦ МП Десятинний Храм на рішення Господарського суду міста Києва по справі про усунення перешкод користування земельною ділянкою та підтвердив зобов’язання звільнити ділянку від незаконно збудованого храму-мафу на території Національного музею історії України», - йдеться в повідомленні.

Деталі

«Храм-кіоск» був побудований без жодних дозволів та знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква».

Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. Також заклад, що знаходиться в споруді, поширює антиукраїнські наративи та працює на країну-агресора вже 14 років поспіль.

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Раніше

Будівля каплиці, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, яка незаконно розташована на території Національного музею історії України, є самочинним будівництвом та споруджена Релігійною громадою Української Православної Церкви московського патріархату, зазначив міністр.

Самовільне захоплення ділянки почалося 2008 року. Спочатку споруда мала вигляд трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів Януковича почалося «узаконення» незаконного будівництва. Жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, зазначена релігійна організація ніколи не отримувала. Сама будівля споруджена без затвердженого проєкту, без отримання дозволів на будівництво. В експлуатацію будівля у встановленому порядку не введена.

Ще з 2020 року триває суд за позовом від Національного музею історії України щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.

Міністерство культури та інформаційної політики України залучене до справи як третя сторона та сприяє цьому процесу.

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