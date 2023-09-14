Апелляционный суд обязал демонтировать храм-МАФ возле Десятинной церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Апелляционный суд обязал освободить участок от незаконно построенного на территории Национального музея истории Украины «храма-МАФа», который работает на страну-агрессора уже 14 лет подряд. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики, пишет УНН.
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«Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу Религиозной общины УПЦ МП Десятинный Храм на решение Хозяйственного суда города Киева по делу об устранении препятствий пользования земельным участком и подтвердил обязательство освободить участок от незаконно построенного храма-мафа на территории Национального музея истории Украины», - говорится в сообщении.
Детали
«Храм-киоск» был построен без всяких разрешений и находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса «Десятинная церковь».
Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию. Также заведение, находящееся в здании, распространяет антиукраинские нарративы и работает на страну-агрессора уже 14 лет подряд.
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Здание часовни, так называемая церковь Десятинного Храма Пресвятой Богородицы, которая незаконно расположена на территории Национального музея истории Украины, является самовольным строительством и сооружена Религиозной общиной Украинской Православной Церкви московского патриархата, отметил министр.
Самовольный захват участка начался в 2008 году. Сначала сооружение имело вид трех сблокированных киосков. В 2012 году во времена Януковича началось «узаконивание» незаконного строительства. Никаких разрешений на строительство, как и на использование земельного участка, указанная религиозная организация никогда не получала. Само здание построено без утвержденного проекта, без получения разрешений на строительство. В эксплуатацию здание в установленном порядке не введено.
Еще с 2020 года продолжается суд по иску от Национального музея истории Украины по устранению препятствий в пользовании земельным участком путем сноса самовольного объекта.
Министерство культуры и информационной политики Украины привлечено к делу в качестве третьей стороны и способствует этому процессу.