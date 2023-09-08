ЮНЕСКО внесло 20 об'єктів в Україні під посилений захист

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"Комітет ЮНЕСКО підтримав ініціативу України і прийняв рішення про внесення об'єктів під посилений захист. Мова йде про більшість об’єктів, які входять до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та до попереднього Списку світової спадщини ЮНЕСКО, без врахування об’єктів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, історичного центру Одеси та Чернігова. Це безпрецедентно великий список", - повідомили у МКІП.

Деталі

Як зазначається, ідеться про наступні об'єкти:



Собор Святої Софії та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра;



Львів - Ансамбль історичного центру;



Дерев’яні церкви карпатського регіону. Ясінянська церква Вознесіння Господнього;



Дерев’яні церкви карпатського регіону. Жовківська церква Пресвятої Трійці;



Дерев’яні церкви карпатського регіону. Матківська церква Введення в храм Пресвятої Богородиці;



Дерев’яні церкви карпатського регіону. Нижньовербізька церква Різдва Пресвятої Богородиці;



Дерев’яні церкви карпатського регіону. Потелицька церква Зіслання Святого Духа;



Дерев’яні церкви карпатського регіону. Рогатин – церква Зіслання Святого Духа;



Резиденція Буковинських і Далматинських митрополитів;



Геодезична дуга Струве – Катеринівка;



Геодезична дуга Струве – Баранівка;



Геодезична дуга Струве – Фельштин;



Геодезична дуга Струве – Старо-Некрасівка;



Астрономічна обсерваторія Київського національного університету;



Культурний ландшафт каньйону в Кам’янці-Подільському;



Дендрологічний парк “Софіївка”;



Держпром (будівля Державної промисловості);



Науково-дослідний інститут (НДІ) Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету;



Науково-дослідний інститут (НДІ) Миколаївська астрономічна обсерваторія;



Могила Тараса Шевченка та Державний історико-природничий музей-заповідник.



Також була ухвалена декларація про захист культурної спадщини в Україні, запропонована українською стороною.

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