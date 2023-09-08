ЮНЕСКО внесло 20 объектов в Украине под усиленную защиту
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, сообщили 7 сентября в МКИП, пишет УНН.
Цитата
"Комитет ЮНЕСКО поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении объектов под усиленную защиту. Речь идет о большинстве объектов, которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и в предварительный Список мирового наследия ЮНЕСКО, без учета объектов, находящихся на временно оккупированных территориях, исторического центра Одессы и Чернигова. Это беспрецедентно большой список", - сообщили в МКИП.
Детали
Как отмечается, речь идет о следующих объектах:
-
- Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра;
-
- Львов - Ансамбль исторического центра;
-
- Деревянные церкви карпатского региона. Ясинянская церковь Вознесения Господня;
-
- Деревянные церкви карпатского региона. Жолковская церковь Пресвятой Троицы;
-
- Деревянные церкви карпатского региона. Матковская церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы;
-
- Деревянные церкви карпатского региона. Нижневербижская церковь Рождества Пресвятой Богородицы;
-
- Деревянные церкви карпатского региона. Потелицкая церковь Сошествия Святого Духа;
-
- Деревянные церкви карпатского региона. Рогатин – церковь Сошествия Святого Духа;
-
- Резиденция Буковинских и Далматинских митрополитов;
-
- Геодезическая дуга Струве – Екатериновка;
-
- Геодезическая дуга Струве – Барановка;
-
- Геодезическая дуга Струве – Фельштин;
-
- Геодезическая дуга Струве – Старо-Некрасовка;
-
- Астрономическая обсерватория Киевского национального университета;
-
- Культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском;
-
- Дендрологический парк “Софиевка”;
-
- Госпром (здание Государственной промышленности);
-
- Научно-исследовательский институт (НИИ) Астрономическая обсерватория Одесского национального университета;
-
- Научно-исследовательский институт (НИИ) Николаевская астрономическая обсерватория;
-
- Могила Тараса Шевченко и Государственный историко-природоведческий музей-заповедник.
-
Также была принята декларация о защите культурного наследия в Украине, предложенная украинской стороной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Масштаб ущерба, нанесенного историческому центру Одессы, превышает первоначальные оценки - ЮНЕСКО