ЮНЕСКО внесло 20 объектов в Украине под усиленную защиту

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"Комитет ЮНЕСКО поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении объектов под усиленную защиту. Речь идет о большинстве объектов, которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и в предварительный Список мирового наследия ЮНЕСКО, без учета объектов, находящихся на временно оккупированных территориях, исторического центра Одессы и Чернигова. Это беспрецедентно большой список", - сообщили в МКИП.

Детали

Как отмечается, речь идет о следующих объектах:



Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра;



Львов - Ансамбль исторического центра;



Деревянные церкви карпатского региона. Ясинянская церковь Вознесения Господня;



Деревянные церкви карпатского региона. Жолковская церковь Пресвятой Троицы;



Деревянные церкви карпатского региона. Матковская церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы;



Деревянные церкви карпатского региона. Нижневербижская церковь Рождества Пресвятой Богородицы;



Деревянные церкви карпатского региона. Потелицкая церковь Сошествия Святого Духа;



Деревянные церкви карпатского региона. Рогатин – церковь Сошествия Святого Духа;



Резиденция Буковинских и Далматинских митрополитов;



Геодезическая дуга Струве – Екатериновка;



Геодезическая дуга Струве – Барановка;



Геодезическая дуга Струве – Фельштин;



Геодезическая дуга Струве – Старо-Некрасовка;



Астрономическая обсерватория Киевского национального университета;



Культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском;



Дендрологический парк “Софиевка”;



Госпром (здание Государственной промышленности);



Научно-исследовательский институт (НИИ) Астрономическая обсерватория Одесского национального университета;



Научно-исследовательский институт (НИИ) Николаевская астрономическая обсерватория;



Могила Тараса Шевченко и Государственный историко-природоведческий музей-заповедник.



Также была принята декларация о защите культурного наследия в Украине, предложенная украинской стороной.

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