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ЮНЕСКО внесло 20 объектов в Украине под усиленную защиту

ЮНЕСКО внесло 20 объектов в Украине под усиленную защиту

Киев • УНН

 • 636831 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. ЮНЕСКО внесло 20 объектов культурного наследия Украины в Международный список культурных ценностей, находящихся под усиленной защитой, сообщили 7 сентября в МКИП, пишет УНН.

Цитата

"Комитет ЮНЕСКО поддержал инициативу Украины и принял решение о внесении объектов под усиленную защиту. Речь идет о большинстве объектов, которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и в предварительный Список мирового наследия ЮНЕСКО, без учета объектов, находящихся на временно оккупированных территориях, исторического центра Одессы и Чернигова. Это беспрецедентно большой список", - сообщили в МКИП.

Детали

Как отмечается, речь идет о следующих объектах:

  • Собор Святой Софии и связанные с ним монастырские сооружения, Киево-Печерская Лавра;
  • Львов - Ансамбль исторического центра;
  • Деревянные церкви карпатского региона. Ясинянская церковь Вознесения Господня;
  • Деревянные церкви карпатского региона. Жолковская церковь Пресвятой Троицы;
  • Деревянные церкви карпатского региона. Матковская церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы;
  • Деревянные церкви карпатского региона. Нижневербижская церковь Рождества Пресвятой Богородицы;
  • Деревянные церкви карпатского региона. Потелицкая церковь Сошествия Святого Духа;
  • Деревянные церкви карпатского региона. Рогатин – церковь Сошествия Святого Духа;
  • Резиденция Буковинских и Далматинских митрополитов;
  • Геодезическая дуга Струве – Екатериновка;
  • Геодезическая дуга Струве – Барановка;
  • Геодезическая дуга Струве – Фельштин;
  • Геодезическая дуга Струве – Старо-Некрасовка;
  • Астрономическая обсерватория Киевского национального университета;
  • Культурный ландшафт каньона в Каменце-Подольском;
  • Дендрологический парк “Софиевка”;
  • Госпром (здание Государственной промышленности);
  • Научно-исследовательский институт (НИИ) Астрономическая обсерватория Одесского национального университета;
  • Научно-исследовательский институт (НИИ) Николаевская астрономическая обсерватория;
  • Могила Тараса Шевченко и Государственный историко-природоведческий музей-заповедник.

Также была принята декларация о защите культурного наследия в Украине, предложенная украинской стороной.

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