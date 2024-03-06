Пожежа в екопарку "Осокорки": правоохоронці відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
Відкрито кримінальне провадження для розслідування причин пожежі, яка знищила близько трьох гектарів сухостою на території ландшафтного заказника "Осокорківські луки" в Києві 5 березня.
За фактом пожежі на Осокорківських озерах у Києві, яки виникла у вівторок, 5 березня, відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі на території ландшафтного заказника "Осокорківські луки"
Як зазначається, рішенням Київської міської ради територія екопарку оголошена ландшафтним заказником місцевого значення.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 252 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду.
Наразі встановлюються причини загоряння, особи, які можуть бути причетними до пожежі, а також сума завданих збитків, вказали в поліції
Доповнення
Як повідомляв начальник КМВА Сергій Попко, розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал.
Нагадаємо
Пожежа сталася 5 березня, близько 19:00, на території Дарницького району міста Києва між озерами Небреж та Тягле.
За попередніми даними вогнем знищено близько трьох гектарів сухостою. Працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій опівночі пожежу вдалося локалізувати. Постраждалих у пожежі немає.