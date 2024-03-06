Пожар в экопарке "Осокорки": правоохранители открыли уголовное производство
Киев • УНН
Открыто уголовное производство для расследования причин пожара, который уничтожил около трех гектаров сухостоя на территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга" в Киеве 5 марта.
По факту пожара на Осокорковских озерах в Киеве, который возник во вторник, 5 марта, открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Полиция Киева начала уголовное производство по факту пожара на территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга"
Как отмечается, решением Киевского городского совета территория экопарка объявлена ландшафтным заказником местного значения.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 252 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда.
Сейчас устанавливаются причины возгорания, лица, которые могут быть причастны к пожару, а также сумма нанесенного ущерба, указали в полиции.
Дополнение
Как сообщал начальник КГВА Сергей Попко, будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог.
Напомним
Пожар произошел 5 марта, около 19:00, на территории Дарницкого района города Киева между озерами Небреж и Тягле.
По предварительным данным огнем уничтожено около трех гектаров сухостоя. Работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в полночь пожар удалось локализовать. Пострадавших в пожаре нет.
Пожар в экопарке "Осокорки": правоохранители открыли уголовное производство
Открыто уголовное производство для расследования причин пожара, который уничтожил около трех гектаров сухостоя на территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга" в Киеве 5 марта.
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