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Пожар в экопарке "Осокорки": правоохранители открыли уголовное производство

Пожар в экопарке "Осокорки": правоохранители открыли уголовное производство

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 11:37  •  11845 просмотра

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Открыто уголовное производство для расследования причин пожара, который уничтожил около трех гектаров сухостоя на территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга" в Киеве 5 марта.

По факту пожара на Осокорковских озерах в Киеве, который возник во вторник, 5 марта, открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева. 

Полиция Киева начала уголовное производство по факту пожара на территории  ландшафтного заказника "Осокорковские луга"

- говорится в сообщении.

Как отмечается, решением Киевского городского совета территория экопарка объявлена ландшафтным заказником местного значения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 252 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда. 

Сейчас устанавливаются причины возгорания, лица, которые могут быть причастны к пожару, а также сумма нанесенного ущерба, указали в полиции. 

Дополнение 

Как сообщал начальник КГВА Сергей Попко, будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог. 

Напомним 

Пожар произошел 5 марта, около 19:00, на территории Дарницкого района города Киева между озерами Небреж и Тягле. 

По предварительным данным огнем уничтожено около трех гектаров сухостоя. Работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в полночь пожар удалось локализовать.  Пострадавших в пожаре нет.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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