Пожар в экопарке "Осокорки": правоохранители открыли уголовное производство

По факту пожара на Осокорковских озерах в Киеве, который возник во вторник, 5 марта, открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту пожара на территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга" - говорится в сообщении.

Как отмечается, решением Киевского городского совета территория экопарка объявлена ландшафтным заказником местного значения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 252 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда.

Сейчас устанавливаются причины возгорания, лица, которые могут быть причастны к пожару, а также сумма нанесенного ущерба, указали в полиции.

Дополнение

Как сообщал начальник КГВА Сергей Попко, будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог.

Напомним

Пожар произошел 5 марта, около 19:00, на территории Дарницкого района города Киева между озерами Небреж и Тягле.

По предварительным данным огнем уничтожено около трех гектаров сухостоя. Работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в полночь пожар удалось локализовать. Пострадавших в пожаре нет.