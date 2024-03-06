Пожежа в екопарку "Осокорки": розглядатимуть, зокрема, й вірогідний підпал - КМВА
Київ • УНН
Слідчі розглядають підпал як можливу причину пожежі площею 3 гектари в київському екопарку "Осокорки", територія якого має природоохоронний статус
Правоохоронні органи та екологічні служби з’ясовують причини та наслідки пожежі на Осокорківських озерах у Києві, яки виникла у вівторок, 5 березня. Розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал, повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
Деталі
За попередніми даними КМВА, вигоріло близько 3 гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки".
Якої саме шкоди наніс вогонь системі заповідних водно-болотних угідь з’ясують екологи, вказали в КМВА. Також додали, що територія має природоохоронний статус - знищення флори та фауни там суворо заборонено. За такі дії, кримінальний кодекс України передбачає штраф 8,5 млн грн або позбавлення волі на 3 роки.
Щодо причин пожежі – ще вчора я звернувся до правоохоронців щодо розслідування події. Розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал
За його словами, зараз на місці працюють правоохоронці.
Нагадаємо
Сьогодні ввечері, 5 березня, біля озера Тягле в київському екопарку "Осокорки" спалахнула велика пожежа трави та очерету. Її було локалізовано о 23:15 та ліквідовано - о 23:57.
Місцеві активісти підозрюють, що причиною пожежі став підпал.