Пожар в экопарке "Осокорки": будут рассматривать, в частности, и вероятный поджог - КГВА
Киев • УНН
Следователи рассматривают поджог как возможную причину пожара площадью 3 гектара в киевском экопарке "Осокорки", территория которого имеет природоохранный статус
Правоохранительные органы и экологические службы выясняют причины и последствия пожара на Осокорковских озерах в Киеве, который возник во вторник, 5 марта. Будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог, сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
По предварительным данным КГВА, выгорело около 3 гектаров территории, в том числе и часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга".
Какой именно вред нанес огонь системе заповедных водно-болотных угодий выяснят экологи, указали в КГВА. Также добавили, что территория имеет природоохранный статус - уничтожение флоры и фауны там строго запрещено. За такие действия, уголовный кодекс Украины предусматривает штраф 8,5 млн грн или лишение свободы на 3 года.
Относительно причин пожара - еще вчера я обратился к правоохранителям по расследованию происшествия. Будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог
По его словам, сейчас на месте работают правоохранители.
Напомним
Сегодня вечером, 5 марта, возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки" вспыхнул крупный пожар травы и камыша. Он был локализован в 23:15 и ликвидирован - в 23:57.
Местные активисты подозревают, что причиной пожара стал поджог.
Пожар в экопарке "Осокорки": будут рассматривать, в частности, и вероятный поджог - КГВА
Следователи рассматривают поджог как возможную причину пожара площадью 3 гектара в киевском экопарке "Осокорки", территория которого имеет природоохранный статус.
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