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Пожар в экопарке "Осокорки": будут рассматривать, в частности, и вероятный поджог - КГВА

Пожар в экопарке "Осокорки": будут рассматривать, в частности, и вероятный поджог - КГВА

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 08:39  •  25400 просмотра

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Следователи рассматривают поджог как возможную причину пожара площадью 3 гектара в киевском экопарке "Осокорки", территория которого имеет природоохранный статус

Правоохранительные органы и экологические службы выясняют причины и последствия пожара на Осокорковских озерах в Киеве, который возник во вторник, 5 марта. Будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог, сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН

Детали 

По предварительным данным КГВА, выгорело около 3 гектаров территории, в том числе и часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга". 

Какой именно вред нанес огонь системе заповедных водно-болотных угодий выяснят экологи, указали в КГВА. Также добавили, что территория имеет природоохранный статус - уничтожение флоры и фауны там строго запрещено.  За такие действия, уголовный кодекс Украины предусматривает штраф  8,5 млн грн или лишение свободы на 3 года. 

Относительно причин пожара - еще вчера я обратился к правоохранителям по расследованию происшествия. Будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог

- указал Попко. 

По его словам, сейчас на месте работают правоохранители.  

Напомним

Сегодня вечером, 5 марта, возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки" вспыхнул крупный пожар травы и камыша. Он был локализован в 23:15 и ликвидирован - в 23:57. 

Местные активисты подозревают, что причиной пожара стал поджог.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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