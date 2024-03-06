Пожар в экопарке "Осокорки": будут рассматривать, в частности, и вероятный поджог - КГВА

Правоохранительные органы и экологические службы выясняют причины и последствия пожара на Осокорковских озерах в Киеве, который возник во вторник, 5 марта. Будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог, сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По предварительным данным КГВА, выгорело около 3 гектаров территории, в том числе и часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга".

Какой именно вред нанес огонь системе заповедных водно-болотных угодий выяснят экологи, указали в КГВА. Также добавили, что территория имеет природоохранный статус - уничтожение флоры и фауны там строго запрещено. За такие действия, уголовный кодекс Украины предусматривает штраф 8,5 млн грн или лишение свободы на 3 года.

Относительно причин пожара - еще вчера я обратился к правоохранителям по расследованию происшествия. Будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог - указал Попко.

По его словам, сейчас на месте работают правоохранители.

Напомним

Сегодня вечером, 5 марта, возле озера Тягле в киевском экопарке "Осокорки" вспыхнул крупный пожар травы и камыша. Он был локализован в 23:15 и ликвидирован - в 23:57.

Местные активисты подозревают, что причиной пожара стал поджог.