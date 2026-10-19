Пожежа на базі в Канаді забрала життя 4 військових, десятки поранено
Київ • УНН
На базі CFB Wainwright загинули четверо військових, 39 постраждали, 19 із них у критичному стані. Причиною стало стрімке поширення вогню.
Четверо військових загинули, 39 постраждали внаслідок пожежі на військовій базі CFB Wainwright у провінції Альберта в Канаді. Про це повідомляє CTV News, пише УНН.
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Як пише видання, "посадовці знали про пожежу на базі CFB Wainwright протягом кількох годин, перш ніж вона швидко поширилася на навчальний майданчик, де солдати брали участь у навчаннях, у результаті чого загинули 4 військовослужбовців Збройних сил Канади та було поранено десятки інших".
Канадський генерал-майор Л.В. Ратленд повідомив журналістам під час брифінгу в неділю, 18 жовтня, вдень, що пожежа спалахнула, коли солдати брали участь у навчаннях перед розгортанням у Латвії.
Він сказав, що проводилося кілька навчальних заходів, коли близько 16:00 за місцевим часом "на навчальному майданчику спалахнула пожежа трави".
Ратленд зазначив, що посадовці на базі знали про пожежу протягом кількох годин, але "незвично сильний вітер" спричинив її "швидке поширення" та зміну напрямку в бік адміністративної зони на полігоні.
"Вогонь був за кілометр, коли вітер змінився. Ненормально, щоб пожежа перемістилася на кілометр за 30-60 секунд", – сказав він.
Прем'єр-міністр Альберти Даніель Сміт повідомив, що "39 людей було госпіталізовано після пожежі в суботу, і щонайменше 19 з них перебувають у критичному стані".
Міністерство національної оборони заявило, що немає жодних ознак того, що пожежа та вибух на базі Вейнрайт були терористичною атакою.
Ратленд сказав, що канадські збройні сили проведуть розслідування інциденту.
"Буду відвертим, з такою кількістю жертв та складнощами це займе не день і не тиждень", – сказав він журналістам.
Четверо військових НАТО отримали поранення під час навчань у Латвії26.09.26, 12:01 • 6584 перегляди