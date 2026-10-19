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Пожар на базе в Канаде унёс жизни 4 военнослужащих, десятки получили ранения

Киев • УНН

 • 4470 просмотра

На базе CFB Wainwright погибли четверо военнослужащих, 39 пострадали, 19 из них находятся в критическом состоянии. Причиной стало стремительное распространение огня.

Пожар на базе в Канаде унёс жизни 4 военнослужащих, десятки получили ранения
Фото: EVN

Четверо военнослужащих погибли, 39 пострадали в результате пожара на военной базе CFB Wainwright в провинции Альберта в Канаде. Об этом сообщает CTV News, пишет УНН.

Подробности

Как пишет издание, "чиновники знали о пожаре на базе CFB Wainwright в течение нескольких часов, прежде чем он быстро распространился на учебную площадку, где солдаты участвовали в учениях, в результате чего погибли 4 военнослужащих Вооружённых сил Канады и были ранены десятки других".

Канадский генерал-майор Л.В. Ратленд сообщил журналистам во время брифинга в воскресенье, 18 октября, днём, что пожар вспыхнул, когда солдаты участвовали в учениях перед отправкой в Латвию.

Он сказал, что проводилось несколько учебных мероприятий, когда около 16:00 по местному времени "на учебной площадке вспыхнул пожар травы".

Ратленд отметил, что чиновники на базе знали о пожаре в течение нескольких часов, но "необычно сильный ветер" вызвал его "быстрое распространение" и изменение направления в сторону административной зоны на полигоне.

"Огонь был в километре, когда ветер изменился. Ненормально, чтобы пожар переместился на километр за 30–60 секунд", — сказал он.

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит сообщила, что "39 человек были госпитализированы после пожара в субботу, и по меньшей мере 19 из них находятся в критическом состоянии".

Министерство национальной обороны заявило, что нет никаких признаков того, что пожар и взрыв на базе Вейнрайт были террористической атакой.

Ратленд сказал, что канадские вооружённые силы проведут расследование инцидента.

"Буду откровенен, с таким количеством жертв и сложностями это займёт не день и не неделю", — сказал он журналистам.

Четверо военнослужащих НАТО получили ранения во время учений в Латвии26.09.26, 12:01 • 6584 просмотра

Юлия Шрамко

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