Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Повня 7 жовтня в Овні активує фінансові зони гороскопу України, що вплине на матеріальне забезпечення та міжнародну підтримку. Астролог прогнозує успішні операції ЗСУ та відновлення територій завдяки гармонійному зв'язку Марса, Урана та Сатурна.
Повня 7 жовтня у знаку Овна активує 2-ге та 8-ме поля гороскопу України - зони фінансів, ресурсів, кредитів і зовнішньої допомоги. Про це розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко, передає УНН.
7 жовтня о 6:47 ранку за київським часом відбудеться повня у знаку Овна, що активує 2-ге та 8-ме поля гороскопу України - зони фінансів, ресурсів, кредитів і зовнішньої допомоги. Це період, якій буде до нового Місяця, ще 2 тижні, коли питання матеріального забезпечення держави, податків, міжнародної підтримки та економічної стабільності виходять на перший план
Астролог зазначила, що сонце й місяць утворюють Тау-квадрат до Нептуна України, який з’єднаний із Чорною Луною, та Асцендентом.
"Цей аспект підсилює емоційне напруження в суспільстві, може спричиняти нестабільність інформаційного поля, поширення паніки, дезінформації, а також ризики природних або техногенних проблем. Можливі загрози епідемій та інфекційних захворювань, питання водних ресурсів, проблеми з дамбами, річками, водосховищами. Варто звернути увагу і на забруднення повітря, підвищення рівня токсичних викидів, диму, або вплив хімічних речовин у навколишньому середовищі", - радить Базиленко.
За словами Базиленко, це складний період, коли Нептун і Чорний Місяць можуть проявити приховані процеси - обман, змови, таємні операції, або маніпуляції через емоції людей.
Марс, Уран і Сатурн - сила оновлення і перемоги
Астролог зазначає, що попри напруженість, небо дає потужну підтримку.
"Марс формує гармонійний секстиль до Урана, а Уран - тригон до Сатурна.Це комбінація сили, стратегії та стабільності. Вона говорить про внутрішню мобілізацію, стійкість, нові технологічні рішення й переможні прориви. У військовому сенсі ця комбінація може вказувати на успішні операції Збройних Сил, часткове повернення територій, раптові стратегічні переваги", - розповіла Базиленко.
Як вказує Базиленко, це також символ відновлення структури держави, стабілізації влади та розвитку нових союзів. На особистому рівні — це енергія, яка допомагає людям знайти в собі силу вистояти, оновитися, почати діяти з чистого аркуша.
Висновок
Базиленко зазначає, що повня 7 жовтня - момент очищення і великого енергетичного перелому.
"Такі аспекти завжди показують, що світ змінюється через напруження, але водночас дають нам ключ до оновлення. Тау-квадрат Сонця, Місяця й Нептуна через Чорну Луну висвітлить приховані процеси, а гармонійний зв’язок Марса, Урана та Сатурна допоможе Україні вистояти, зміцніти й зробити крок до перемоги", - підсумувала Базиленко.
