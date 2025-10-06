Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну

Повня 7 жовтня у знаку Овна активує 2-ге та 8-ме поля гороскопу України - зони фінансів, ресурсів, кредитів і зовнішньої допомоги. Про це розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко, передає УНН.

7 жовтня о 6:47 ранку за київським часом відбудеться повня у знаку Овна, що активує 2-ге та 8-ме поля гороскопу України - зони фінансів, ресурсів, кредитів і зовнішньої допомоги. Це період, якій буде до нового Місяця, ще 2 тижні, коли питання матеріального забезпечення держави, податків, міжнародної підтримки та економічної стабільності виходять на перший план