Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
Киев • УНН
Полнолуние 7 октября в Овне активирует финансовые зоны гороскопа Украины, что повлияет на материальное обеспечение и международную поддержку. Астролог прогнозирует успешные операции ВСУ и восстановление территорий благодаря гармоничной связи Марса, Урана и Сатурна.
Полнолуние 7 октября в знаке Овна активирует 2-е и 8-е поля гороскопа Украины - зоны финансов, ресурсов, кредитов и внешней помощи. Об этом рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко, передает УНН.
7 октября в 6:47 утра по киевскому времени произойдет полнолуние в знаке Овна, которое активирует 2-е и 8-е поля гороскопа Украины - зоны финансов, ресурсов, кредитов и внешней помощи. Это период, который продлится до нового Месяца, еще 2 недели, когда вопросы материального обеспечения государства, налогов, международной поддержки и экономической стабильности выходят на первый план
Астролог отметила, что солнце и луна образуют Тау-квадрат к Нептуну Украины, который соединен с Черной Луной, и Асцендентом.
"Этот аспект усиливает эмоциональное напряжение в обществе, может вызывать нестабильность информационного поля, распространение паники, дезинформации, а также риски природных или техногенных проблем. Возможны угрозы эпидемий и инфекционных заболеваний, вопросы водных ресурсов, проблемы с дамбами, реками, водохранилищами. Стоит обратить внимание и на загрязнение воздуха, повышение уровня токсичных выбросов, дыма, или влияние химических веществ в окружающей среде", - советует Базиленко.
По словам Базиленко, это сложный период, когда Нептун и Черная Луна могут проявить скрытые процессы - обман, заговоры, тайные операции или манипуляции через эмоции людей.
Марс, Уран и Сатурн - сила обновления и победы
Астролог отмечает, что несмотря на напряженность, небо оказывает мощную поддержку.
"Марс формирует гармоничный секстиль к Урану, а Уран - тригон к Сатурну. Это комбинация силы, стратегии и стабильности. Она говорит о внутренней мобилизации, стойкости, новых технологических решениях и победных прорывах. В военном смысле эта комбинация может указывать на успешные операции Вооруженных Сил, частичное возвращение территорий, внезапные стратегические преимущества", - рассказала Базиленко.
Как указывает Базиленко, это также символ восстановления структуры государства, стабилизации власти и развития новых союзов. На личном уровне — это энергия, которая помогает людям найти в себе силу выстоять, обновиться, начать действовать с чистого листа.
Вывод
Базиленко отмечает, что полнолуние 7 октября - момент очищения и большого энергетического перелома.
"Такие аспекты всегда показывают, что мир меняется через напряжение, но в то же время дают нам ключ к обновлению. Тау-квадрат Солнца, Луны и Нептуна через Черную Луну высветит скрытые процессы, а гармоничная связь Марса, Урана и Сатурна поможет Украине выстоять, окрепнуть и сделать шаг к победе", - подытожила Базиленко.
