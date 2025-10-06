$41.280.00
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину

Киев • УНН

 • 8162 просмотра

Полнолуние 7 октября в Овне активирует финансовые зоны гороскопа Украины, что повлияет на материальное обеспечение и международную поддержку. Астролог прогнозирует успешные операции ВСУ и восстановление территорий благодаря гармоничной связи Марса, Урана и Сатурна.

Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину

Полнолуние 7 октября в знаке Овна активирует 2-е и 8-е поля гороскопа Украины - зоны финансов, ресурсов, кредитов и внешней помощи. Об этом рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко, передает УНН.

7 октября в 6:47 утра по киевскому времени произойдет полнолуние в знаке Овна, которое активирует 2-е и 8-е поля гороскопа Украины - зоны финансов, ресурсов, кредитов и внешней помощи. Это период, который продлится до нового Месяца, еще 2 недели, когда вопросы материального обеспечения государства, налогов, международной поддержки и экономической стабильности выходят на первый план

- рассказала Базиленко в Instagram.

Астролог отметила, что солнце и луна образуют Тау-квадрат к Нептуну Украины, который соединен с Черной Луной, и Асцендентом.

"Этот аспект усиливает эмоциональное напряжение в обществе, может вызывать нестабильность информационного поля, распространение паники, дезинформации, а также риски природных или техногенных проблем. Возможны угрозы эпидемий и инфекционных заболеваний, вопросы водных ресурсов, проблемы с дамбами, реками, водохранилищами. Стоит обратить внимание и на загрязнение воздуха, повышение уровня токсичных выбросов, дыма, или влияние химических веществ в окружающей среде", - советует Базиленко.

По словам Базиленко, это сложный период, когда Нептун и Черная Луна могут проявить скрытые процессы - обман, заговоры, тайные операции или манипуляции через эмоции людей.

Марс, Уран и Сатурн - сила обновления и победы

Астролог отмечает, что несмотря на напряженность, небо оказывает мощную поддержку.

"Марс формирует гармоничный секстиль к Урану, а Уран - тригон к Сатурну. Это комбинация силы, стратегии и стабильности. Она говорит о внутренней мобилизации, стойкости, новых технологических решениях и победных прорывах. В военном смысле эта комбинация может указывать на успешные операции Вооруженных Сил, частичное возвращение территорий, внезапные стратегические преимущества", - рассказала Базиленко.

Как указывает Базиленко, это также символ восстановления структуры государства, стабилизации власти и развития новых союзов. На личном уровне — это энергия, которая помогает людям найти в себе силу выстоять, обновиться, начать действовать с чистого листа.

Вывод

Базиленко отмечает, что полнолуние 7 октября - момент очищения и большого энергетического перелома.

"Такие аспекты всегда показывают, что мир меняется через напряжение, но в то же время дают нам ключ к обновлению. Тау-квадрат Солнца, Луны и Нептуна через Черную Луну высветит скрытые процессы, а гармоничная связь Марса, Урана и Сатурна поможет Украине выстоять, окрепнуть и сделать шаг к победе", - подытожила Базиленко.

Анна Мурашко

