Повне божевілля. Огляд подій за 20-26 березня

ЛОНДОН

Теракти у столиці Великої Британії сталися у середу, 22 березня. Спочатку автомобіль наїхав на пішоходів на Вестмінстерському мосту, після чого сталася стрілянина біля Вестмінстерського палацу. В результаті інциденту загинули четверо людей, включаючи нападника. Ще близько 40 осіб постраждали. Пізніше стало відомо про смерть пораненого зловмисником поліцейського.

Поліція Лондона кваліфікувала подію як теракт. Відповідальність за інцидент взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". За даними поліції, теракти здійснила одна людина: йому вдалося поранити одного правоохоронця, після чого його застрелили. За словами очевидців, нападник був чоловіком східної зовнішності, який був озброєний мачете.

ВОРОНЕНКОВ

Колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова вбили у четвер, 23 березня. Його застрелили в центрі Києва, на розі вулиці Пушкінської та бульвару Шевченка. Кілер відкрив стрілянину, коли Вороненков виходив з готелю зі своїм охоронцем. Екс-депутат помер на місці. Зловмисник встиг поранити охоронця, перш ніж отримав кулю у відповідь.

Вбивцею екс-депутата виявився 28-річний колишній боєць Національної гвардії України Павло Паршов. Як повідомив трохи пізніше нардеп Антон Геращенко, вбивця Вороненкова був прийнятий в Нацгвардію, перебуваючи у розшуку. За кілька годин після поранення Паршов помер в лікарні. Слідство розглядає дві версії вбивства: за свідчення у справі про державну зраду Віктора Януковича і за його участь у розслідуванні резонансної у 2000-х справи "Три кити" про контрабанду російських спецслужб.

БАЛАКЛІЯ

Пожежа на арсеналі Міноборони України в Балаклії почалася в ніч на 23 березня. За деякий час боєприпаси на складі почали вибухати. Внаслідок інциденту одна особа загинула, ще троє отримали поранення. Було пошкоджено 243 будівлі, при цьому виявлено п’ять зруйнованих приватних житлових будинків. Близько 36 тисяч мешканців міста і довколишніх сіл довелося евакуювати. Вже у п’ятницю, 24 березня, в Міноборони заявили, що пожежу на артскладах повністю ліквідовано.

У суботу, 25 березня, рух поїздів до станції Балаклея, зупинений у зв'язку з вибухами боєприпасів, було відновлено. А у неділю, 26 березня, було завершено розмінування Балаклії та населених пунктах цього району. Усього було вилучено близько тисячі вибухонезпечних предметів.

МІТИНГИ

Божевілля продовжилося і наприкінці тижня, коли 25 та 26 березня відбулися акції протесту в Білорусі та Москві.

Так, у суботу, 25 березня, в Білорусі пройшли акції, присвячені Дню Волі. День Волі – це щорічне святкування проголошення Білоруської Народної Республіки (БНР). У 2017 році відзначали 99-у річницю з дня, коли в 1918 році було проголошено створення незалежної білоруської держави. У день святкування на білоруських трасах у напрямку Мінська чергували ДАІ і автоматники, а у центри великих міст були стягнуті автозаки. Під час акцій було затримано кілька десятків опозиційних активістів. Також повідомлялося, що поліція затримала в цілому до тисячі учасників Маршу Волі. Правоохоронці застосовували силу. У Білоруській Асоціації журналістів повідомили про мінімум 25 затриманих працівників ЗМІ.

А в неділю, 26 березня, по всій Росії відбулися антикорупційній акції протесту. Наймасовіша акція відбулася в Москві. Там затримали й головного організатора акцій, опозиціонера Олексія Навального. Під кінець дня стало відомо по те, що кількість затриманих у Москві перевищила 800 осіб. У Санкт-Петербурзі, за інформацією місцевих ЗМІ, поліція затримала більше 130 людей.

Антикорупційні мітинги також відбулися в багатьох інших містах Росії (у Владивостоку, Южно-Сахалінську, Хабарівську, Єкатеринбургу та інших), однак про кількість затриманих у цих містах достеменно невідомо.