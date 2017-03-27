Полное безумие. Обзор событий за 20-26 марта

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Теракты в Лондоне, убийство бывшего депутата Госдумы, пожар на складе боеприпасов в Харьковской области и разгон акций протеста в Минске и Москве - на этой неделе в мире творилось полное безумие.

ЛОНДОН
Теракты в столице Великобритании произошли в среду, 22 марта. Сначала автомобиль наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего произошла стрельба у Вестминстерского дворца. В результате инцидента погибли четыре человека, включая нападавшего. Еще около 40 человек пострадали. Позже стало известно о смерти раненого злоумышленником полицейского.

Полиция Лондона квалифицировала произошедшее как теракт. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По данным полиции, теракты осуществила один человек: ему удалось ранить одного полицейского, после чего его застрелили. По словам очевидцев, нападавший был человеком восточной внешности и был вооружен мачете.

Вороненков
Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили в четверг, 23 марта. Его застрелили в центре Киева, на углу улицы Пушкинской и бульвара Шевченко. Киллер открыл стрельбу, когда Вороненков выходил из гостиницы со своим охранником. Экс-депутат скончался на месте. Злоумышленник успел ранить телохранителя, прежде чем получил пулю в ответ.

Убийцей экс-депутата оказался 28-летний бывший боец Национальной гвардии Украины Павел Паршов. Как сообщил чуть позже нардеп Антон Геращенко, убийца Вороненкова был принят в Нацгвардию, находясь в розыске. Через несколько часов после ранения Паршов скончался в больнице. Следствие рассматривает две версии убийства: показания по делу о государственной измене Виктора Януковича и за его участие в расследовании резонансного в 2000-х дела "Три кита" о контрабанде российских спецслужб.

БАЛАКЛЕЯ
Пожар на арсенале Минобороны Украины в Балаклее началась в ночь на 23 марта. Через некоторое время боеприпасы на складе начали взрываться. В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения. Было повреждено 243 здания, при этом выявлено пять разрушенных частных жилых домов. Около 36 000 жителей города и близлежащих сел пришлось эвакуировать. Уже в пятницу, 24 марта, в Минобороны заявили, что пожар на артскладах полностью ликвидирован.

В субботу, 25 марта, движение поездов по станции Балаклея, остановленное в связи со взрывами боеприпасов, было восстановлено. А в воскресенье, 26 марта, было завершено разминирование Балаклеи и населенных пунктах этого района. Всего было изъято около тысячи взрывоопасных предметов.

Митинги
Безумие продолжилось и в конце недели, когда 25 и 26 марта состоялись акции протеста в Беларуси и Москве.

Так, в субботу, 25 марта, в Беларуси прошли акции, посвященные Дню Воли. День Свободы - это ежегодное празднование провозглашения Белорусской Народной Республики (БНР). В 2017 году отмечали девяносто девятой годовщину со дня, когда в 1918 году было провозглашено создание независимого белорусского государства. В день празднования в белорусских трассах в направлении Минска дежурили ГАИ и автоматчики, а в центры крупных городов были стянуты автозаки. Во время акций были задержаны несколько десятков оппозиционных активистов. Также сообщалось, что полиция задержала в общей сложности до тысячи участников Марша Свободы. Правоохранители применяли силу. В Белорусской Ассоциации журналистов сообщили о минимум 25 задержанных работников СМИ.

А в воскресенье, 26 марта, по всей России состоялись антикоррупционной акции протеста. Самая массовая акция состоялась в Москве. Там задержали и главного организатора акций, оппозиционера Алексея Навального. К концу дня стало известно до того, что количество задержанных в Москве превысило 800 человек. В Санкт-Петербурге, по информации местных СМИ, полиция задержала более 130 человек.

Антикоррупционные митинги также состоялись во многих других городах России (во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаривську, Екатеринбурга и других), однако о количестве задержанных в этих городах неизвестно.

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