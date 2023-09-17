Повна або часткова ліквідація чорноморського флоту рф пришвидшить завершення війни – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Повна або часткова ліквідація російського військового чорноморського флоту, що є завданням вирішуваним, мала би значно прискорити процеси на росії пошуку виходу з розв’язаної війни. Про це написав у своєму блозі в Українській правді секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН.
Деталі
На думку секретаря РНБО, ліквідація російського флоту могла б бути гарною демонстрацією відсутності можливостей у російської армії адекватної протидії західним технологіям, що малювала б дуже сумну картину подальших подій.
Цитата
«Що більш переконливою для росії буде перевага західної зброї в руках українців на суші, морі, у повітрі, то ближчими будуть досягнення наших стратегічних цілей, які збігаються з цілями і цінностями демократичного світу», — впевнений Данілов.
У цьому контексті урядовець наголосив на важливості надання Україні від союзників та партнерів своєчасно допомоги з озброєнням, що значно прискорило б розгром сил інтервентів та деокупацію українських територій, а також настання справедливого миру.
Нагадаємо
13 вересня російські ЗМІ повідомили, що було здійснено нічну атаку на судноремонтний завод ім. Орджонікідзе у місті Севастополі.
Представник ГУР МОУ Андрій Юсов підтвердив, що у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено російський великий десантний корабель та підводний човен.
За даними британського ЗМІ Sky News, країна в ніч на середу атакувала Севастополь і уразила підводний човен і корабель флоту рф за допомогою британських далекобійних ракет Storm Shadow.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ракетні удари по суднобудівному заводу в Севастополі суттєво позначаться на могутності флоту росії - британська розвідка