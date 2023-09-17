Полная или частичная ликвидация черноморского флота рф ускорит завершение войны - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Полная или частичная ликвидация российского военного черноморского флота, что является задачей решаемой, должна была бы значительно ускорить процессы на россии поиска выхода из развязанной войны. Об этом написал в своем блоге в Украинской правде секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.
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По мнению секретаря СНБО, ликвидация российского флота могла бы быть хорошей демонстрацией отсутствия возможностей у российской армии адекватного противодействия западным технологиям, что рисовало бы очень печальную картину дальнейших событий.
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«Чем более убедительным для россии будет превосходство западного оружия в руках украинцев на суше, море, в воздухе, тем ближе будут достижения наших стратегических целей, которые совпадают с целями и ценностями демократического мира», — уверен Данилов.
В этом контексте чиновник отметил важность предоставления Украине от союзников и партнеров своевременно помощи с вооружением, что значительно ускорило бы разгром сил интервентов и деоккупацию украинских территорий, а также наступление справедливого мира.
Напомним
13 сентября российские СМИ сообщили, что была совершена ночная атака на судоремонтный завод им. Орджоникидзе в городе Севастополе.
Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов подтвердил, что во временно оккупированном Севастополе были повреждены российский большой десантный корабль и подводная лодка.
По данным британского СМИ Sky News, страна в ночь на среду атаковала Севастополь и поразила подводную лодку и корабль флота рф с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow.
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