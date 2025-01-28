Повітряні Сили виявили рух ворожих дронів над кількома областями України
Київ • УНН
У небі зафіксовано рух ударних безпілотників над Сумською, Полтавською, Харківською та Дніпропетровською областями. Дрони рухаються західним і північно-західним курсом.
У небі зафіксовано рух ударних безпілотників. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Безпілотники рухаються різними маршрутами, утримуючи західний і північно-західний курс. Помічено їхнє перебування на межі Сумської та Полтавської областей, у північно-західній частині Харківщини, а також у південних районах Полтавщини та Дніпропетровської області.
Військові закликають населення бути обережними та негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Рух ворожих дронів зафіксовано одразу у 8 областях України - ПС25.01.25, 23:50 • 76163 перегляди