Воздушные Силы обнаружили движение вражеских дронов над несколькими областями Украины
Киев • УНН
В небе зафиксировано движение ударных беспилотников над Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областями. Дроны движутся западным и северо-западным курсом.
В небе зафиксировано движение ударных беспилотников. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Беспилотники движутся по разным маршрутам, удерживая западный и северо-западный курс. Замечено их пребывание на границе Сумской и Полтавской областей, в северо-западной части Харьковщины, а также в южных районах Полтавщины и Днепропетровской области.
Военные призывают население быть осторожными и немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Движение вражеских дронов зафиксировано сразу в 8 областях Украины - ПС25.01.25, 23:50 • 75135 просмотров