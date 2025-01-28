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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные Силы обнаружили движение вражеских дронов над несколькими областями Украины

Воздушные Силы обнаружили движение вражеских дронов над несколькими областями Украины

Киев  •  УНН

 • 6507 просмотра

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В небе зафиксировано движение ударных беспилотников над Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областями. Дроны движутся западным и северо-западным курсом.

В небе зафиксировано движение ударных беспилотников. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Беспилотники движутся по разным маршрутам, удерживая западный и северо-западный курс. Замечено их пребывание на границе Сумской и Полтавской областей, в северо-западной части Харьковщины, а также в южных районах Полтавщины и Днепропетровской области.

Военные призывают население быть осторожными и немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги. 

Движение вражеских дронов зафиксировано сразу в 8 областях Украины - ПС25.01.25, 23:50 • 75135 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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