Движение вражеских дронов зафиксировано сразу в 8 областях Украины - ПС
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активном передвижении вражеских БПЛА в воздушном пространстве Украины. Дроны меняют курсы в разных направлениях в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Одесской областях.
В воздушном пространстве страны замечено движение вражеских БпЛА, которые меняют курсы в направлениях регионов. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Следовательно, на Николаевщине зафиксировано движение дронов в северной части области с направлением на запад и северо-запад. В то же время, на Кировоградщине замечено передвижение в южной и восточной частях области, курсируя в западном направлении.
В Черкасской области аппараты движутся в южном направлении, тогда как на Днепропетровщине дроны приближаются к Днепру с юга. Полтавщина также в зоне внимания - оттуда поступают сообщения об аппаратах, приближающихся с севера.
На Харьковщине зафиксировано движение в центральной части области с западным направлением. Черниговщина стала свидетелем передвижения дронов в юго-восточной части региона с курсом на юго-запад. Западнее Сум БпЛА движутся в сторону запада.
Кроме того, террористические БпЛА в Килийском районе Одесской области движутся на запад.
Воздушные Силы призывают граждан оставаться в укрытиях в случае сигнала тревоги и соблюдать правила безопасности.
Вражеская атака БпЛА на Киевщину: двое погибших24.01.25, 05:40 • 108599 просмотров