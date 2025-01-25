Рух ворожих дронів зафіксовано одразу у 8 областях України - ПС
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активне пересування ворожих БпЛА у повітряному просторі України. Дрони змінюють курси у різних напрямках на Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині, Чернігівщині та Одещині.
У повітряному просторі країни помічено рух ворожих БпЛА, які змінюють курси в напрямках регіонів. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Відтак, на Миколаївщині зафіксовано рух дронів у північній частині області із напрямком на захід і північний захід. У той же час, на Кіровоградщині помічено пересування в південній і східній частинах області, курсуючи у західному напрямку.
На Черкащині апарати рухаються у південному напрямку, тоді як на Дніпропетровщині дрони наближаються до Дніпра з півдня. Полтавщина також у зоні уваги – звідти надходять повідомлення про апарати, що наближаються з півночі.
На Харківщині зафіксовано рух у центральній частині області із західним напрямком. Чернігівщина стала свідком пересування дронів у південно-східній частині регіону із курсом на південний захід. Західніше Сум БпЛА рухаються у бік заходу.
Крім того, терористичні БпЛА в Кілійському районі Одеської області рухаються на захід.
Повітряні Сили закликають громадян залишатися в укриттях у разі сигналу тривоги та дотримуватись правил безпеки.
Ворожа атака БпЛА на Київщину: двоє загиблих24.01.25, 05:40 • 110174 перегляди