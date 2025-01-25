Рух ворожих дронів зафіксовано одразу у 8 областях України - ПС

У повітряному просторі країни помічено рух ворожих БпЛА, які змінюють курси в напрямках регіонів. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Відтак, на Миколаївщині зафіксовано рух дронів у північній частині області із напрямком на захід і північний захід. У той же час, на Кіровоградщині помічено пересування в південній і східній частинах області, курсуючи у західному напрямку.

На Черкащині апарати рухаються у південному напрямку, тоді як на Дніпропетровщині дрони наближаються до Дніпра з півдня. Полтавщина також у зоні уваги – звідти надходять повідомлення про апарати, що наближаються з півночі.

На Харківщині зафіксовано рух у центральній частині області із західним напрямком. Чернігівщина стала свідком пересування дронів у південно-східній частині регіону із курсом на південний захід. Західніше Сум БпЛА рухаються у бік заходу.

Крім того, терористичні БпЛА в Кілійському районі Одеської області рухаються на захід.

Повітряні Сили закликають громадян залишатися в укриттях у разі сигналу тривоги та дотримуватись правил безпеки.

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