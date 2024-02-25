Повітряні сили повідомили про виявлення безпілотників у Вінницькій та Полтавській областях
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про виявлення безпілотників Shahed іранського виробництва у Вінницькій та Полтавській областях.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про рух "Шахедів" на Вінниччині та Полтавщині, передає УНН.
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На Вінниччині зафіксований рух трьох груп "Шахедів"з курсом на захід.
На Полтавщині дві групи "Шахедів" прямують курсом на захід.
Повітряні сили фіксують зміну руху напрямків "Шахедів" у областях25.02.24, 04:13 • 37659 переглядiв