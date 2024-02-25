Воздушные силы сообщили об обнаружении беспилотников в Винницкой и Полтавской областях

рф распространяет фейк о применении Украиной американского химического оружия в условиях войны

рф распространила фейковую "новость" о том, что ВСУ применили американские химические боеприпасы против российских войск, но анализ показал, что это была бездоказательная пропаганда, направленная на дискредитацию Украины.