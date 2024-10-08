Повітряні Сили попереджають про загрозу атаки БпЛА на Кіровоградщину
Київ • УНН
Ворожі безпілотники рухаються з Чорного моря в напрямку Кіровоградської області. Повітряні Сили України попереджають про можливу роботу систем ППО, в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Ворожі БпЛА прямують з Чорного моря курсом на Кіровоградщину. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Повітряні Сили України поінформували про потенційну загрозу застосування ударних безпілотних літальних апаратів в Кіровоградській області. відтак можлива робота систем протиповітряної оборони.
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Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович оголосив, що в області лунає повітряна тривога.
Ворог атакує: в Кіровоградській області можлива робота ППО04.10.24, 04:43 • 97951 перегляд