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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

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4 октября 2024, 11:50  •  205072 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки БпЛА на Кировоградщину

Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки БпЛА на Кировоградщину

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 00:30  •  231 просмотра

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Вражеские беспилотники движутся с Черного моря в направлении Кировоградской области. Воздушные Силы Украины предупреждают о возможной работе систем ПВО, в регионе объявлена воздушная тревога.

Вражеские БпЛА направляются из Черного моря курсом на Кировоградщину. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные Силы Украины проинформировали о потенциальной угрозе применения ударных беспилотных летательных аппаратов в Кировоградской области. поэтому возможна работа систем противовоздушной обороны.

Добавим

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович объявил, что в области объявлена воздушная тревога. 

Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО4 октября 2024, 01:45 • 97458 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
kirovogradskaya-oblastКировоградская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море