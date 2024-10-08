Воздушные Силы предупреждают об угрозе атаки БпЛА на Кировоградщину
Киев • УНН
Вражеские беспилотники движутся с Черного моря в направлении Кировоградской области. Воздушные Силы Украины предупреждают о возможной работе систем ПВО, в регионе объявлена воздушная тревога.
Вражеские БпЛА направляются из Черного моря курсом на Кировоградщину. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Воздушные Силы Украины проинформировали о потенциальной угрозе применения ударных беспилотных летательных аппаратов в Кировоградской области. поэтому возможна работа систем противовоздушной обороны.
Добавим
Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович объявил, что в области объявлена воздушная тревога.
Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО4 октября 2024, 01:45 • 97458 просмотров