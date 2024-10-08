Повітряна ціль рухається до Київщини, можлива робота ППО - Повітряні сили
Київ • УНН
ПС ЗСУ попередили про невстановлену повітряну ціль, що рухається з Чернігівщини до Броварського району Київщини. Можлива активація систем протиповітряної оборони в регіоні.
Повітряні сили ЗСУ попередили про невстановлену повітряну ціль, що рухається з Чернігівщини до Київщини, і можливу роботу протиповітряної оборони в регіоні, пише УНН.
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"Повітряна ціль невстановленого типу з Чернігівщини курсом на Київщину (Броварський район). Можлива робота ППО", - попередили у ПС ЗСУ у Telegram.
В області повітряна тривога.
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