Повітряна ціль рухається до Київщини, можлива робота ППО - Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ попередили про невстановлену повітряну ціль, що рухається з Чернігівщини до Київщини, і можливу роботу протиповітряної оборони в регіоні, пише УНН.

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"Повітряна ціль невстановленого типу з Чернігівщини курсом на Київщину (Броварський район). Можлива робота ППО", - попередили у ПС ЗСУ у Telegram.

В області повітряна тривога.

У Києві та області повітряна тривога через загрозу дронів, на Київщині працює ППО