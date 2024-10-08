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Повітряна ціль рухається до Київщини, можлива робота ППО - Повітряні сили

Повітряна ціль рухається до Київщини, можлива робота ППО - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 26537 перегляди

ПС ЗСУ попередили про невстановлену повітряну ціль, що рухається з Чернігівщини до Броварського району Київщини. Можлива активація систем протиповітряної оборони в регіоні.

Повітряні сили ЗСУ попередили про невстановлену повітряну ціль, що рухається з Чернігівщини до Київщини, і можливу роботу протиповітряної оборони в регіоні, пише УНН.

Деталі

"Повітряна ціль невстановленого типу з Чернігівщини курсом на Київщину (Броварський район). Можлива робота ППО", - попередили у ПС ЗСУ у Telegram.

В області повітряна тривога.

У Києві та області повітряна тривога через загрозу дронів, на Київщині працює ППО08.10.24, 08:18 • 58951 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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