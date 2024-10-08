Воздушная цель движется к Киевщине, возможна работа ПВО - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ предупредили о неустановленной воздушной цели, движущейся с Черниговщины в Киевскую область и возможной работе противовоздушной обороны в регионе, пишет УНН.

Детали

«Воздушная цель неустановленного типа с Черниговщины курсом на Киевщину (Броварской район). Возможна работа ПВО», - предупредили в ВС ВСУ в Telegram.

В области воздушная тревога.

В Киеве и регионе воздушная тревога из-за угрозы дронов, в Киевской области работает ПВО