Воздушная цель движется к Киевщине, возможна работа ПВО - Воздушные силы
Киев • УНН
ВС ВСУ предупредили о неустановленной воздушной цели, движущейся с Черниговщины в Броварской район Киевской области. Возможна активация систем противовоздушной обороны в регионе.
Воздушные силы ВСУ предупредили о неустановленной воздушной цели, движущейся с Черниговщины в Киевскую область и возможной работе противовоздушной обороны в регионе, пишет УНН.
Детали
«Воздушная цель неустановленного типа с Черниговщины курсом на Киевщину (Броварской район). Возможна работа ПВО», - предупредили в ВС ВСУ в Telegram.
В области воздушная тревога.
В Киеве и регионе воздушная тревога из-за угрозы дронов, в Киевской области работает ПВО8 октября 2024, 05:18 • 9856 просмотров