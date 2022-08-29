Повені та інші стихійні лиха до 2050 року можуть коштувати світовій економіці 5,6 трлн доларів

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Цього року зливи викликали повені, що затопили міста в Китаї та Південній Кореї і порушили водо- та електропостачання Індії, а посуха поставила під загрозу врожай фермерів по всій Європі.

Такі лиха коштують економіці сотні мільярдів доларів. За даними Бази даних про надзвичайні ситуації, яку веде брюссельський Центр досліджень епідеміології лих, екстремальні посухи, повені та урагани минулого року призвели до глобальних втрат у розмірі понад 224 мільярди доларів.

Але оскільки зміна клімату призведе до більш інтенсивних дощів, повеней та посух у найближчі десятиліття, ці витрати зростатимуть, попереджає звіт консалтингової фірми GHD, що спеціалізується на інженерних та екологічних питаннях.

GHD оцінила водні ризики у семи країнах з різними економічними та кліматичними умовами: США, Китаї, Канаді, Великій Британії, Філіппінах, Об'єднаних Арабських Еміратах та Австралії.

У Сполучених Штатах, найбільшій економіці світу, втрати можуть становити 3,7 трильйона доларів до 2050 року, при цьому валовий внутрішній продукт США скорочуватиметься приблизно на 0,5% на рік до того часу. Китай, економіка №2 у світі, до середини сторіччя зіткнеться із сукупними збитками в розмірі близько 1,1 трильйона доларів.

З п'яти секторів бізнесу, найбільш важливих для світової економіки, виробництво та розподіл найбільше постраждають від стихійних лих вартістю 4,2 трильйона доларів, оскільки нестача води порушує виробництво, а урагани та повені знищують інфраструктуру та запаси.

Сільськогосподарський сектор, вразливий як для посухи, так і для екстремальних опадів, може втратити 332 мільярди доларів до 2050 року. Іншими секторами, що стикнуться із серйозними проблемами, є роздрібна торгівля, банківська справа та енергетика.

Додамо

Цього року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, глобальна група експертів започаткувала нову комісію з дослідження економіки води, метою якої є консультування політиків з питань управління водними ресурсами.