Наводнения и другие стихийные бедствия к 2050 году могут стоить мировой экономике 5,6 трлн долларов

Детали

В этом году ливни вызвали наводнения, что затопили города в Китае и Южной Корее и нарушили водо- и электроснабжение Индии, а засуха поставила под угрозу урожай фермеров по всей Европе.

Такие бедствия стоят экономике сотни миллиардов долларов. По данным Базы данных о чрезвычайных ситуациях, которую ведет брюссельский Центр исследований эпидемиологии бедствий, экстремальные засухи, наводнения и ураганы в прошлом году привели к глобальным потерям в размере более 224 миллиардов долларов.

Но поскольку изменение климата приведет к более интенсивным дождям, наводнениям и засухам в ближайшие десятилетия, эти расходы будут расти, предупреждает отчет консалтинговой фирмы GHD, специализирующейся на инженерных и экологических вопросах.

GHD оценила водные риски в семи странах с различными экономическими и климатическими условиями: США, Китае, Канаде, Великобритании, Филиппинах, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Австралии.

В Соединенных Штатах, крупнейшей экономике мира, потери могут составить 3,7 триллиона долларов к 2050 году, при этом валовой внутренний продукт США будет сокращаться примерно на 0,5% в год к тому времени. Китай, экономика №2 в мире, к середине столетия столкнется с совокупным убытком в размере около 1,1 триллиона долларов.

Из пяти секторов бизнеса, наиболее важных для мировой экономики, производство и распределение больше всего пострадают от стихийных бедствий стоимостью 4,2 триллиона долларов, поскольку нехватка воды нарушает производство, а ураганы и наводнения уничтожают инфраструктуру и запасы.

Сельскохозяйственный сектор, уязвимый как для засухи, так и для экстремальных осадков, может потерять 332 миллиарда долларов к 2050 году. Другими секторами, которые столкнутся с серьезными проблемами, являются розничная торговля, банковское дело и энергетика.

Добавим

В этом году на Всемирном экономическом форуме в Давосе глобальная группа экспертов назначила новую комиссию по исследованию экономики воды, целью которой является консультирование политиков по вопросам управления водными ресурсами.