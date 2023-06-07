Потік води у Херсоні зменшується, є сподівання, що вода далі спадатиме - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Потік води у Херсоні після підриву Каховської ГЕС зменшується, і є сподівання, що вода буде спадати і надалі. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у відеозверненні, передає УНН.
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"На сьогоднішній день ми бачимо, що потік води зменшується і розраховуємо, що протягом дня вода поступово буде уходити", - сказав Мрочко.
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При цьому він повідомив, що на ранок затоплені нові вулиці у мікрорайоні Шуменський у місті.
Евакуація триває, додав голова МВА.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.
У Херсоні рівень води після підриву Каховської ГЕС піднявся приблизно на 5 метрів.