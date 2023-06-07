У Херсоні рівень води піднявся приблизно на 5 метрів - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Херсоні рівень води після підриву Каховської ГЕС піднявся приблизно на 5 метрів, повідомив речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Станом на ранок спостерігалося підвищення рівня води з моменту аварії, то це приблизно на 5 метрів на посту Херсон. А в створі поста Нікополь з моменту пошкодження ГЕС у нас зниження води йшло 2,2 метра", - сказав Хорунжий.
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Деталі
"У нас немає інформації зараз про загибель людей, про постраждалих, евакуація іде", - повідомив також речник ДСНС.
За його словами, наразі евакуйовано понад 1450 осіб.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.