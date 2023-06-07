Як зараз виглядає підтоплений Херсон - показали нові фото
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Станом на ранок 7 червня у Херсоні внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплені набережна у парку Слави та район річпорту. Фотографії показало Суспільне, передає УНН.
Дедалі
Журналісти опублікували фотографії підтопленого району набережної у парку Слави та річпорту. На зображеннях видно, що вулиці затоплені, а люди перепливають дорогу на човні.
Доповнення
Як повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, зранку 7 червня відбулось підтоплення нових вулиць у мікрорайоні Шуменський. Однак, потік води зменшується. За словами Мрочко, очікується, що до кінця дня вода почне спадати.
Нагадаємо
За прогнозами, рівень води, після підриву дамба Каховської ГЕС, збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у відеозверненні