Как сейчас выглядит подтопленный Херсон - показали новые фото

Детали

Журналисты опубликовали фотографии подтопленного района набережной в парке Славы и речпорта. На изображениях видно, что улицы затоплены, а люди переплывают дорогу на лодке.

Дополнение

Как сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, утром 7 июня произошло подтопление новых улиц в микрорайоне Шуменский. Однако, поток воды уменьшается. По словам Мрочко, ожидается, что к концу дня вода начнет спадать.

Напомним

По прогнозам, уровень воды, после подрыва дамбы Каховской ГЭС, увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов, сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в видеообращении.



