Как сейчас выглядит подтопленный Херсон - показали новые фото
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. По состоянию на утро 7 июня в Херсоне в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены набережная в парке Славы и район речпорта. Фотографии показало "Суспільне", передает УНН.
Детали
Журналисты опубликовали фотографии подтопленного района набережной в парке Славы и речпорта. На изображениях видно, что улицы затоплены, а люди переплывают дорогу на лодке.
Дополнение
Как сообщил председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, утром 7 июня произошло подтопление новых улиц в микрорайоне Шуменский. Однако, поток воды уменьшается. По словам Мрочко, ожидается, что к концу дня вода начнет спадать.
Напомним
По прогнозам, уровень воды, после подрыва дамбы Каховской ГЭС, увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов, сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в видеообращении.