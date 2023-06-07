Поток воды в Херсоне уменьшается, есть надежда, что вода дальше будет спадать - ГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Поток воды в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС уменьшается, и есть надежда, что вода будет спадать и в дальнейшем. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в видеообращении, передает УНН.
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"На сегодняшний день мы видим, что поток воды уменьшается и рассчитываем, что в течение дня вода постепенно будет уходить", - сказал Мрочко.
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При этом он сообщил, что на утро затоплены новые улицы в микрорайоне Шуменский в городе.
Эвакуация продолжается, добавил глава ГВА.
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6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.
В Херсоне уровень воды после подрыва Каховской ГЭС поднялся примерно на 5 метров.