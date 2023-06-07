Поток воды в Херсоне уменьшается, есть надежда, что вода дальше будет спадать - ГВА

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"На сегодняшний день мы видим, что поток воды уменьшается и рассчитываем, что в течение дня вода постепенно будет уходить", - сказал Мрочко.

Детали

При этом он сообщил, что на утро затоплены новые улицы в микрорайоне Шуменский в городе.

Эвакуация продолжается, добавил глава ГВА.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.

В Херсоне уровень воды после подрыва Каховской ГЭС поднялся примерно на 5 метров.