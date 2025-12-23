Постраждалих від російського удару у Києві уже троє, серед них - дитина
Київ • УНН
У Києві збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки рф до трьох осіб, серед них 16-річна дитина. Одну жінку госпіталізували, іншим надано допомогу на місці.
У Києві кількість постраждалих внаслідок атаки рф зросла до 3, серед них - одна дитина, повідомив у вівторок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Кількість постраждалих зросла до трьох, серед них дитина 16 років
"Троє постраждалих у Святошинському районі. Одну жінку госпіталізували медики. Іншим надали допомогу на місці", - уточнив мер Києва Віталій Кличко у соцмережі.
Атака рф на Київ 23 грудня: уламки пошкодили житловий будинок, є постраждалі23.12.25, 08:54 • 2272 перегляди