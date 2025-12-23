Пострадавших от атаки РФ в Киеве уже трое, среди них - ребенок
Киев • УНН
В Киеве увеличилось количество пострадавших в результате атаки РФ до трех человек, среди них 16-летний ребенок. Одна женщина госпитализирована, остальным оказана помощь на месте.
В Киеве количество пострадавших в результате атаки РФ возросло до 3, среди них - один ребенок, сообщил во вторник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
Количество пострадавших возросло до трех, среди них ребенок 16 лет
"Трое пострадавших в Святошинском районе. Одну женщину госпитализировали медики. Остальным оказали помощь на месте", - уточнил мэр Киева Виталий Кличко в соцсети.
