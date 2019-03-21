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Посольство США попередило американських громадян про чергову акцію "Нацкорпусу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Посольство США в Києві попередило американських громадян в Україні про те, що в суботу, 23 березня, у центрі Києва відбудеться акція "націоналістичної групи". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Посольства США в Україні.

Посольство США попередило американських громадян про чергову акцію "Нацкорпусу"

"У суботу, 23 березня, українська націоналістична група планує провести демонстрацію на площі "Майдан Незалежності"(також відомої як Майдан Незалежності), розташованої на вулиці Хрещатик, недалеко від центру міста", - заявили в Посольстві.

У дипустанові зазначили, що ця група була пов'язана з насильством і громадськими заворушеннями, включаючи зіткнення з поліцією.

"Раніше на цьому тижні члени організації напали на поліцію під час демонстрації в іншому українському місті. Великі натовпи очікуються в суботу на Майдані Незалежності. Більш того, відомо, що ця група переміщалася з Майдану в інші місця Києва, такі як вулиця Банкова і будівля Адміністрації президента", - попередили дипломати.

Вони радять громадянам "уникати натовпів і демонстрацій", "очікувати більшого, ніж зазвичай присутності поліції" і "перекриття вулиць, обмежень і обшуків".

Як повідомляв УНН, в суботу 16 березня в центрі Києва пройшла акція, яку раніше анонсував "Національний корпус".

Під час акцій в Києві забезпечували правопорядок 3 тис. правоохоронців. Вони почали посилювати охорону центру столиці ще за кілька годин до тут запланованої акції.

За підсумками київська акція в суботу пройшла без затримань і сутичок учасників з представниками правопорядку.

Як повідомив в суботу кореспондент УНН, учасники акції в центрі Києва заявили, що планують зібратися знову в наступну суботу, 23 березня .

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