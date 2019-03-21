Посольство США попередило американських громадян про чергову акцію "Нацкорпусу"

КИЇВ. 23 березня. УНН. Посольство США в Києві попередило американських громадян в Україні про те, що в суботу, 23 березня, у центрі Києва відбудеться акція "націоналістичної групи". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Посольства США в Україні.