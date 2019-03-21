Посольство США попередило американських громадян про чергову акцію "Нацкорпусу"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Посольство США в Києві попередило американських громадян в Україні про те, що в суботу, 23 березня, у центрі Києва відбудеться акція "націоналістичної групи". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Посольства США в Україні.
"У суботу, 23 березня, українська націоналістична група планує провести демонстрацію на площі "Майдан Незалежності"(також відомої як Майдан Незалежності), розташованої на вулиці Хрещатик, недалеко від центру міста", - заявили в Посольстві.
У дипустанові зазначили, що ця група була пов'язана з насильством і громадськими заворушеннями, включаючи зіткнення з поліцією.
"Раніше на цьому тижні члени організації напали на поліцію під час демонстрації в іншому українському місті. Великі натовпи очікуються в суботу на Майдані Незалежності. Більш того, відомо, що ця група переміщалася з Майдану в інші місця Києва, такі як вулиця Банкова і будівля Адміністрації президента", - попередили дипломати.
Вони радять громадянам "уникати натовпів і демонстрацій", "очікувати більшого, ніж зазвичай присутності поліції" і "перекриття вулиць, обмежень і обшуків".
Як повідомляв УНН, в суботу 16 березня в центрі Києва пройшла акція, яку раніше анонсував "Національний корпус".
Під час акцій в Києві забезпечували правопорядок 3 тис. правоохоронців. Вони почали посилювати охорону центру столиці ще за кілька годин до тут запланованої акції.
За підсумками київська акція в суботу пройшла без затримань і сутичок учасників з представниками правопорядку.
Як повідомив в суботу кореспондент УНН, учасники акції в центрі Києва заявили, що планують зібратися знову в наступну суботу, 23 березня .