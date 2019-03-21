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Посольство США предупредило американских граждан об очередной акции "Нацкорпуса"

Киев • УНН

 • 10182 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Посольство США в Киеве предупредило американских граждан в Украине о том, что в субботу, 23 марта, в центре Киева состоится акция "националистической группы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства США в Украине.

Посольство США предупредило американских граждан об очередной акции "Нацкорпуса"

"В субботу, 23 марта, украинская националистическая группа планирует провести демонстрацию на площади "Майдан Независимости" (также известной как Площадь Независимости), расположенной на улице Крещатик, недалеко от центра города", - заявили в Посольстве.

В дипучреждении отметили, что эта группа была связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией.

"Ранее на этой неделе члены организации напали на полицию во время демонстрации в другом украинском городе. Большие толпы ожидаются в субботу на Майдане Независимости. Более того, известно, что эта группа перемещалась с Майдана в другие места Киева, такие как улица Банковая и здание Администрации президента", - предупредили дипломаты.

Они советуют гражданам "избегать толп и демонстраций", "ожидать большего, чем обычно присутствия полиции" и "перекрытия улиц, ограничений и обысков".

Как сообщал УНН, в субботу 16 марта в центре Киева прошла акция, которую ранее анонсировал "Национальный корпус".

Во время акций в Киеве обеспечивали правопорядок 3 тыс. правоохранителей. Они начали усиливать охрану центра столицы еще за несколько часов до здесь запланированной акции.

По итогам киевская акция в субботу прошла без задержаний и стычек участников с представителями правопорядка.

Как сообщил в субботу корреспондент УНН, участники акции в центре Киева заявили, что планируют собраться снова в следующую субботу, 23 марта.

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