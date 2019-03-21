Посольство США предупредило американских граждан об очередной акции "Нацкорпуса"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Посольство США в Киеве предупредило американских граждан в Украине о том, что в субботу, 23 марта, в центре Киева состоится акция "националистической группы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства США в Украине.
"В субботу, 23 марта, украинская националистическая группа планирует провести демонстрацию на площади "Майдан Независимости" (также известной как Площадь Независимости), расположенной на улице Крещатик, недалеко от центра города", - заявили в Посольстве.
В дипучреждении отметили, что эта группа была связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией.
"Ранее на этой неделе члены организации напали на полицию во время демонстрации в другом украинском городе. Большие толпы ожидаются в субботу на Майдане Независимости. Более того, известно, что эта группа перемещалась с Майдана в другие места Киева, такие как улица Банковая и здание Администрации президента", - предупредили дипломаты.
Они советуют гражданам "избегать толп и демонстраций", "ожидать большего, чем обычно присутствия полиции" и "перекрытия улиц, ограничений и обысков".
Как сообщал УНН, в субботу 16 марта в центре Киева прошла акция, которую ранее анонсировал "Национальный корпус".
Во время акций в Киеве обеспечивали правопорядок 3 тыс. правоохранителей. Они начали усиливать охрану центра столицы еще за несколько часов до здесь запланированной акции.
По итогам киевская акция в субботу прошла без задержаний и стычек участников с представителями правопорядка.
Как сообщил в субботу корреспондент УНН, участники акции в центре Киева заявили, что планируют собраться снова в следующую субботу, 23 марта.