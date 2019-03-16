Крищенко: на акции в центре Киева никого не задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На анонсированной сегодня акции "Национального корпуса" в центре Киева никого не задерживали. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко в комментарии журналистам в субботу, передает УНН.
"Сегодня на настоящее время нарушений не зафиксировано, никого не задерживали. Мы проводили проверки и превентивную работу", - отметил он.
Что касается количества участников, Крищенко отметил: "Предварительно, в районе трех тысяч, но мы еще подсчеты проводим".
На данный момент акция завершилась.
Напомним, ранее сегодня анонсированная организацией "Национальный корпус" акция переместилась с Майдана Независимости на улицу Банковую, где находится Администрация Президента. По состоянию на 14:45 никаких правонарушений со стороны участников акции зафиксировано не было.
Как сообщал УНН, в центре Киева собрались люди на акцию, которую ранее анонсировал "Национальный корпус".
В полиции отметили, что в центре Киева, согласно поданной заявке, запланировано участие около 10000 человек.
Во время акций в Киеве обеспечивают правопорядок 3 тыс. правоохранителей. Они начали усиливать охрану центра столицы еще за несколько часов до здесь запланированной акции.
Столичная полиция пообещала реагировать на провокации во время акций. Правоохранители проводят фильтрационные мероприятия в центре Киева из-за акции.
Добавим, в сообществе "Нацкорпуса" в Facebook на 16 марта в 12:00 было анонсировано масштабную акцию "#СвинарчуковПорошенко - за решетку!".