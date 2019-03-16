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Акції у Києві охоронятимуть 3 тис. правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Під час акцій у Києві в суботу для забезпечення правопорядку на службу заступило 3 тис. працівників поліції та військовослужбовців Нацгвардії України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передає УНН.

Акції у Києві охоронятимуть 3 тис. правоохоронців

"Сьогодні у Києві відбудеться кілька акцій, наймасовіша з яких – у центральні частині міста (відповідно до поданої заявки, запланована участь близько 10000 осіб). Зважаючи на це, розроблені відповідні розрахунки для належного забезпечення правопорядку і безпеки учасників заходів. Тож на службу заступило 3000 працівників поліції та військовослужбовців НГУ", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Зазначається, що до служби були залучені також співробітники поліції діалогу, вибухотехнічної та кінологічної служб.

"Ми закликаємо організаторів та учасників заходів дотримуватися встановлених правил поведінки. У випадку вчинення правопорушень та провокацій правоохоронці діятимуть відповідно до норм чинного законодавства", - цитує прес-служба слова начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрія Крищенко.

Як повідомляв УНН, станом на 10 ранку 16 березня до центру Києва почали стягувати правоохоронців.

Додамо, у спільноті "Нацкорпусу" у Facebook на 16 березня о 12:00 анонсовано масштабну акцію "#СвинарчуківПорошенка – за ґрати!". Ініціатори акції стверджують, що не планують "жодних силових та незаконних дій під час проведення заходу 16 березня, який матиме виключно мирний характер". Також вони вказали, що акція відбуватиметься без партійної символіки та прапорів.

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