Акції у Києві охоронятимуть 3 тис. правоохоронців

КИЇВ. 16 березня. УНН. Під час акцій у Києві в суботу для забезпечення правопорядку на службу заступило 3 тис. працівників поліції та військовослужбовців Нацгвардії України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передає УНН.