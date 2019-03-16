У центр Києва стягнули правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. До центру Києва за кілька годин до анонсованої на опівдень суботи акції "Національного корпусу" почали стягувати правоохоронців, повідомляє кореспондент УНН.
Так, у районі Майдану Незалежності стоять співробітники у жилетах з написом "Поліція діалогу", також є інші поліцейські, зокрема в екіпіруванні - жилетах, з шоломами.
На Європейській площі також зібралися близько 20 патрульних автомобілів поліції, поблизу також правоохоронці, зокрема, проходяться вулицею Грушевського.
Додамо, у спільноті "Нацкорпусу" у Facebook на 16 березня о 12:00 анонсовано масштабну акцію "#СвинарчуківПорошенка – за ґрати!". Ініціатори акції стверджують, що не планують "жодних силових та незаконних дій під час проведення заходу 16 березня, який матиме виключно мирний характер". Також вони вказали, що акція відбуватиметься без партійної символіки та прапорів.