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В центр Киева стянули правоохранителей

Киев • УНН

 • 19651 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В центр Киева за несколько часов до анонсированной на полдень субботы акции "Национального корпуса" начали стягивать правоохранителей, сообщает корреспондент УНН.

В центр Киева стянули правоохранителей

Так, в районе Майдана Независимости стоят сотрудники в жилетах с надписью "Полиция диалога", также есть другие полицейские, в частности в экипировке - жилетах, с шлемами.

На Европейской площади также собрались около 20 патрульных автомобилей полиции, вблизи также правоохранители, в частности, проходятся по улице Грушевского.

Добавим, в сообществе "Нацкорпуса" в Facebook на 16 марта в 12:00 анонсировано масштабную акцию "#СвинарчуковПорошенка - за решетку!". Инициаторы акции утверждают, что не планируют "никаких силовых и незаконных действий во время проведения мероприятия 16 марта, которое будет иметь исключительно мирный характер". Также они указали, что акция пройдет без партийной символики и флагов.

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