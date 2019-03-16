В центр Киева стянули правоохранителей

Так, в районе Майдана Независимости стоят сотрудники в жилетах с надписью "Полиция диалога", также есть другие полицейские, в частности в экипировке - жилетах, с шлемами.

На Европейской площади также собрались около 20 патрульных автомобилей полиции, вблизи также правоохранители, в частности, проходятся по улице Грушевского.

Добавим, в сообществе "Нацкорпуса" в Facebook на 16 марта в 12:00 анонсировано масштабную акцию "#СвинарчуковПорошенка - за решетку!". Инициаторы акции утверждают, что не планируют "никаких силовых и незаконных действий во время проведения мероприятия 16 марта, которое будет иметь исключительно мирный характер". Также они указали, что акция пройдет без партийной символики и флагов.