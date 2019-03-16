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Акции в Киеве будут охранять 3 тыс. правоохранителей

Киев • УНН

 • 13564 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Во время акций в Киеве в субботу для обеспечения правопорядка на службу заступили 3 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передает УНН.

Акции в Киеве будут охранять 3 тыс. правоохранителей

"Сегодня в Киеве состоится несколько акций, самая массовая из которых - в центральные части города (в соответствии с поданной заявкой, запланировано участие около 10000 человек). Учитывая это, разработаны соответствующие расчеты для надлежащего обеспечения правопорядка и безопасности участников мероприятий. Поэтому на службу заступили 3000 сотрудников полиции и военнослужащих НГУ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на службу были привлечены также сотрудники полиции диалога, взрывотехнической и кинологической служб.

"Мы призываем организаторов и участников мероприятий соблюдать установленные правила поведения. В случае совершения правонарушений и провокаций правоохранители будут действовать в соответствии с нормами действующего законодательства", - цитирует пресс-служба слова начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко.

Как сообщал УНН, по состоянию на 10 утра 16 марта в центр Киева начали стягивать правоохранителей.

Добавим, в сообществе "Нацкорпуса" в Facebook на 16 марта в 12:00 анонсировано масштабную акцию "#СвинарчуковПорошенка - за решетку!". Инициаторы акции утверждают, что не планируют "никаких силовых и незаконных действий во время проведения мероприятия 16 марта, которое будет иметь исключительно мирный характер". Также они указали, что акция пройдет без партийной символики и флагов.

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